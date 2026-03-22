Аспарух Аспарухов с 13 точки в последния мач за Шлепск в Полша

Националът Аспарух Аспарухов и неговият Шлепск Малов (Сувалки) завършиха със загуба редовния сезон в полската ПлюсЛига. Аспарухов и съотборниците му отстъпиха като гости на силния тим на Асеко Ресовия (Жешув) с 0:3 (22:25, 21:25, 20:25) в мач от отложения 14-и кръг на шампионата, игран тази вечер пред близо 2600 зрители.

По този начин Шлепск приключиха на 10-о място в крайното класиране с 8 победи, 18 загуби и 28 точки в актива си.

Аспарух Аспарухов изигра отличен мач за Шлепск и стана най-резултатен с 13 точки (1 блок, 60% ефективност в атака и 32% позитивно посрещане - +5).

Бартош Филипяк пък завърши с 10 точки (42% ефективност в атака - +4).

За домакините от Ресовия резервите Якуб Буцки (1 блок, 3 аса и 50% ефективност в атака - +6) и Лукаш Вашина (2 аса, 67% ефективност в атака и 56% позитивно посрещане - +3) приключиха с 10 и 9 точки за победата.

