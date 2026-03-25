Педро Мартинес подписа нов договор с Валенсия

Валенсия се радва на силен период в историята си, а ден след победата над Олимпиакос на Александър Везенков в Евролигата обяви удължаването на договора на старши треньора Педро Мартинес. Специалистът се ангажира с испанския отбор до края на сезон 2027/2028.

"Валенсия постигна споразумение със старши треньора на мъжкия си отбор Педро Мартинес за удължаване на партньорството им за още един сезон. С новия контракт отношенията между двете страни ще продължат до края на сезон 2027/2028", информираха официално от клуба.

През настоящия сезон 64-годишният Мартинес се превърна в треньора с най-много победи (184) и най-много ръководени мачове (251) в историята на тима. Той стана и първият наставник, спечелил повече от един трофей с Валенсия, добавяйки Суперкупата на Испания през 2025 година към титлата в Лига Ендеса от сезон 2016/2017.

Снимки: Imago