  Sportal.bg
  Тенис
  • 24 март 2026 | 22:04
Лехечка стигна четвъртфиналите в Маями

Иржи Лехечка се класира за 1/4-финалите на турнира от сериите на ATP-1000 на твърди кортове в Маями, САЩ. Поставеният под номер 21 чех победи с 6:4, 6:7 (4), 6:2 шестия в схемата Тейлър Фриц за 2 часа и 27 минути.

Лехечка, който се намира на 22-ро място в световната ранглиста, направи пробив за 3:2 в първия сет, след което поведе в двубоя. Представителят на домакините изравни след тайбрек. В него Фриц поведе с 4:1, за да затвърди превъзходството си при 7:4.

В третата част чешкият тенисист спечели на два пъти подаването на съперника си и се поздрави с краен успех от втората си възможност след близо два часа и половина на корта.

В следващия кръг на турнира Иржи Лехечка ще играе срещу испанеца Мартин Ландалусе, който отстрани представителя на домакините Себастиан Корда след драматичен обрат с 2:6, 7:6(6), 6:4 за 2 часа и 28 минути.

