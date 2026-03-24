  • 24 март 2026 | 21:53
Фис ще се бори за финалната четворка след труден успех

Французинът Артур Фис напредна към 1/4-финалите на турнира от сериите на ATP-1000 на твърди кортове в Маями, САЩ. Фис надви Валентен Вашро от Монако с 6:4, 6:7(4), 6:4 за 2 часа и 13 минути.

И двамата състезатели демонстрираха мощен начален удар, като островитянинът реализира цели 19 аса срещу 11 от страна на победителя. Последният обаче демонстрира по-сериозна психологическа устойчивост и направи по-малко двойни грешки (3-5), както и парира всичките три опита на своя съперник да реализира пробив.

В спор за място на финалната четворка Фис ще се изправи срещу по-силния от сблъсъка между Томас Марин Ечевери от Аржентина и представителя на домакините на турнира Томи Пол, които също играят по-късно тази вечер.

