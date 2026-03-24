  3. Леверкузен удължи договора на играч от шампионския състав

Леверкузен удължи договора на играч от шампионския състав

Леверкузен удължи договора на играч от шампионския състав

Нигерийското крило Нейтън Тела продължи договора си с Байер (Леверкузен) до лятото на 2031 г., съобщиха от клуба. 26-годишният играч, който бе привлечен през 2023 от Саутхамптън, бе с контракт до 2028 г., преди да подпише отново с "аспирините".

"Доволни сме, че ще задържим при нас за дълго време едно толкова добро момче и изключителен професионалист. Нейтън Тела е ключов футболист за нас и на терена, и в съблекалнята", заяви директорът на отбора Зимон Ролфес.

Леверкузен се намира на шесто място в Бундеслигата и все още има шанс за Шампионската лига. Отборът освен това е на полуфиналите за Купата на Германия.

"Чувствам Леверкузен като втори дом. Последните няколко години бяха фантастични и постигнахме големи неща, така че се радвам, че ще продължа да бъда част от този невероятен клуб. Убеден съм, че ще постигнем целите ни през следващите сезони", каза шампионът с "аспирините" през сезон 2023/2024 Тела. През този сезон той е преследван от контузии и има 16 мача във всички турнири с 3 аситенции.

Снимки: Imago

Винисиус не е пропуснал да се заяде и със сина на Симеоне по време на мадридското дерби

Завърза се сериозен спор между ПСЖ и Ланс във Франция, решението ще е на местната федерация

Рома може да изпусне турски национал без пари

Суперкомпютър предвиди: Тотнъм все пак ще се спаси, Уест Хам ще изпадне, а Груев и Лийдс ще ни радват отново в Премиър лийг

Интер се прицели в халф на Челси

Роберто Де Дзерби е готов да поеме Тотнъм, ако клубът не изпадне

Георги Костадинов: Мисля за отказване, но сега целият ми фокус е върху нашата крайна цел

ЦСКА назначи нов главен методист

Стилиян Петров пристига в Бургас, за да обяви голяма новина

Еуфория за билети за визитата на Везенков от Евролигата в България

Бала: Много съм щастлив в Левски, като свърши първенството, ще видим каква ще е съдбата ми

Огромна порция страхотни двубои ни очакват в поредния кръг на Евролигата

