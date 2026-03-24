Леверкузен удължи договора на играч от шампионския състав

Нигерийското крило Нейтън Тела продължи договора си с Байер (Леверкузен) до лятото на 2031 г., съобщиха от клуба. 26-годишният играч, който бе привлечен през 2023 от Саутхамптън, бе с контракт до 2028 г., преди да подпише отново с "аспирините".

"Доволни сме, че ще задържим при нас за дълго време едно толкова добро момче и изключителен професионалист. Нейтън Тела е ключов футболист за нас и на терена, и в съблекалнята", заяви директорът на отбора Зимон Ролфес.

— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) March 24, 2026

Леверкузен се намира на шесто място в Бундеслигата и все още има шанс за Шампионската лига. Отборът освен това е на полуфиналите за Купата на Германия.

"Чувствам Леверкузен като втори дом. Последните няколко години бяха фантастични и постигнахме големи неща, така че се радвам, че ще продължа да бъда част от този невероятен клуб. Убеден съм, че ще постигнем целите ни през следващите сезони", каза шампионът с "аспирините" през сезон 2023/2024 Тела. През този сезон той е преследван от контузии и има 16 мача във всички турнири с 3 аситенции.

Снимки: Imago