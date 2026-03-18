Вратарят на Леверкузен заяви, че Бундеслигата е най-важна след отпадането от ШЛ

Вратарят на Байер (Леверкузен) Янис Бласвих призова съотборниците си да се раздадат на пълни обороти, за да завършат в челната четворка на Бундеслигата след отпадането им от Арсенал в Шампионската лига.

Вратарят показа отлична форма в Лондон, но лидерът във Висшата лига постигна победа с 2:0 и с общ резултат 3:1 продължи напред. Байер е на 6-a позиция в класирането на Бундеслигата, като загубата снощи не помага на Германия в стремежа ѝ към пето място в Шампионската лига през следващия сезон, предвид системата от коефициенти на УЕФА.

Място с топ 4 е основната цел, като остават само осем мача до края на сезона в Бундеслигата. Тимът изостава от четвъртия Щутгарт с пет точки.

„Хайденхайм е много, много важен мач през уикенда. Просто трябва да вземем точки. Трябва да покажем добро представяне на терена“, каза Бласвих преди гостуването в събота на последния в класирането.

Въпреки че Байер (Леверкузен) е и на полуфиналите за Купата на Германия срещу лидера в Бундеслигата Байерн (Мюнхен) следващия месец, стражът коментира, че първенството сега е „най-важното нещо“.

„Мисля, че Арсенал просто беше различен отбор, отколкото в първия мач - по-агресивен, по-опасен пред вратата. И също така ние не се справихме толкова добре, колкото в първия мач. Това със сигурност беше двубой, в който имах повече работа и можех да покажа какво мога“, заяви вратарят на германския тим.

Дали вторият страж Бласвих ще бъде на вратата срещу Хайденхайм, остава неясно, въпреки убедителното му представяне срещу Арсенал. Титулярният страж Марк Флекен е възстановен след контузия. „Аз съм грешният човек, когото да питате. Просто давам най-доброто от себе си. Треньорът трябва да реши какво ще се случи“, отговори германецът, когато го попитаха как гледа на йерархията.

Треньорът на Байер (Леверкузен) Каспер Юлманд обяви, че решение ще бъде взето в следващите дни.

Снимки: Imago