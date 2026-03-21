  1. Sportal.bg
  2. Байер (Леверкузен)
  3. След отпадането от ШЛ Байер се издъни срещу последния в Бундеслигата

След отпадането от ШЛ Байер се издъни срещу последния в Бундеслигата

  • 21 март 2026 | 18:27
След отпадането от ШЛ Байер се издъни срещу последния в Бундеслигата

Байер (Леверкузен) имаше неочаквани проблеми като гост на Хайденхайм и въпреки че взе преднина от два гола, стигна само до точката след 3:3 с последния във временното класиране на Бундеслигата.

“Аспирините”, които през седмицата отпаднаха от Шампионската лига след загуба от Арсенал на “Емиратс”, взеха инициативата от самото начало и в 22-рата минута заслужено поведоха. Малик Тилман засече от въздуха центриране от дълбочина на Гарсия и прати топката в близкия ъгъл. В 35-ата Патрик Шик засече с глава центриране на Грималадо, удвоявайки аванса на гостите.

В началото на втората част Хайденхайм можеше да се върне в мача, но хубав удар на Нойхаус от границата на наказателното поле срещна гредата. Подобрението в играта на домакините обаче даде резултат в 56-ата минута, когато центриране на Хенес Беренс влезе директно в далечния ъгъл на вратата на Флекен. Майнка опита да засече, но така и не успя да играе с топката.

В 59-ата минута Байер бе близо до трети гол. Рамай обаче отклони в гредата удар на Тилман.

В 70-ата минута Пирингер се пребори за топката след дълго подаване на Рамай, след което бе повален в наказателното поле от Андрих. Самият Пирингер реализира отсъдената дузпа, изравнявайки резултата.

Леверкузен реагира бързо и в 79-ата минута “аспирините” отново поведоха след втория гол на Патрик Шик, който отново засече с глава центриране на Грималдо, този път след корнер.

Хайденхайм не се предаде и отново изравни в 85-ата минута, когато Марвин Пирингер засече с глава центриране от корнер на Бек.

Така Байер пропусна възможността да се доближи до топ 4 и остава на шестата позиция. Хайденхайм остава твърдо на дъното.

