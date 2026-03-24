Стойността на Евролигата и клубовете оценена на над 3,2 милиарда евро!

Нов доклад потвърждава позицията на Евролигата като един от най-динамичните и бързо развиващи се субекти в световния професионален спорт.

JB Capital представи на ръководството на Евролигата и на нейните клубове-членове изчерпателен доклад за оценка на стойността, според който общата стойност на лигата и нейните лицензирани отбори се оценява на над 3,2 милиарда евро.

Докладът оценява самата лига на 1,41 милиарда евро за сезон 2025/26, докато, прилагайки същия мултипликатор към прогнозната EBITDA (печалба преди лихви, данъци и амортизация) за сезон 2026/27, стойността се проектира на 1,64 милиарда евро. Тези прогнози се основават на силни финансови основи, като ръководството на лигата предвижда непрекъснат ръст на приходите и EBITDA със сложен годишен темп на растеж (CAGR) над 10% за периода от сезон 2022/23 до 2034/35.

На клубно ниво анализът оценява общата стойност на всички лицензирани отбори на приблизително 1,8 милиарда евро. Стойностите на отделните клубове са изведени чрез използване на мултипликатори, базирани на приходите, като цифрите варират от над 60 милиона евро до повече от 320 милиона евро, което отразява нарастващата търговска сила и конкурентен профил на участващите организации.

Гледайки напред, докладът посочва потенциален допълнителен растеж на цялата екосистема. Анализът предполага, че общата стойност на лигата и нейните клубове може да нарасне с до 25%, след като настоящата десетгодишна рамка за лицензиране еволюира в постоянни франчайз структури. Допълнителното разширяване на участието на франчайзи може да отключи още по-голяма дългосрочна стойност, затвърждавайки позицията на лигата като един от най-динамичните спортни проекти в света.

При условие на успешно изпълнение на бизнес плана и преминаване към постоянна франчайз структура, с прилагане на същите мултипликатори, Евролигата и нейните лицензирани отбори биха могли потенциално да достигнат стойност от 4,3 милиарда евро до сезон 2026/27.