Синя доминация: Бала №1 за февруари, Костадинов - играч на 26-ия кръг
Агенцията по вписванията отказа да заличи Стефка Костадинова начело на БОК

  • 24 март 2026 | 11:16
Агенцията по вписванията отказа да заличи Стефка Костадинова като председател на Българския олимпийски комитет с решение от 23 март.

Костадинова заяви, че иска да напусне поста, тъй като е приела да участва в пармалентирнате избори на 19 април. Тя е водач на листата на ДПС в 16 МИР Пловдив-град.

Атанас Фурнаджиев: Управителният съвет на БОК трябва да приеме оставката на Стефка Костадинова
На това основание адвокатката на Костадинова - Теодора Златева, е внесла искането до Агенцията по вписването на 16 март с депозираната до Изпълнителното бюро на БОК оставка, но в заявлението липсва необходимия протокол от заседание на управителния орган на организацията, съдържащ взето решение за определянето на един от заместник-председателите, който д упражнява правомощията на председателя и да представлява дружеството.

Освен това от Агенцията по вписванията изтъкват, че при промяна в органите или представителството заявяването се извършва от новоизбрания орган или представител, т.е. записаният председател, съответно упълномощен от него адвокат, не може да заяви заличаването му като такъв по партидата на сдружението.

Петър Стойчев е готов за дебат със Стефка Костадинова
От Агенцията също така съобщават, че на 18 март на заличителя е указано да отстрани установените нередности, но указанията не са изпълнени и затова е постановен отказ по заявлението от 16 март.

Стефка Костадинова може да обжалва решението в 7-дневен срок.

Костадинова загуби изборите за нов управленски мандат на БОК на 19 март 2025 година, но след серия от жалби новоизбраното тогава ръководство в лицето на Весела Лечева не беше вписано до разрешаването на казуса, по който все още няма окончателно съдебно становище.

Самата Лечева заяви, че очаква исковите молби срещу решенията на Обкото събрание от 19 март 2025 година да бъдат оттеглени след обявеното желание на Костадинова да напусне организацията, а преди два дни тя заяви, че се надява сагата с БОК да има успешен край в най-скоро време.

Емона Иванова спечели сребърен медал на турнир по парабадминтон в Испания

Емона Иванова спечели сребърен медал на турнир по парабадминтон в Испания

  • 23 март 2026 | 17:13
  • 425
  • 0
Смятан за откраднат трофей бе открит при инвентаризация

Смятан за откраднат трофей бе открит при инвентаризация

  • 23 март 2026 | 15:57
  • 1557
  • 0
Никола Карастоянов след мача с Чардафон: Победихме, но играхме слабо

Никола Карастоянов след мача с Чардафон: Победихме, но играхме слабо

  • 23 март 2026 | 13:55
  • 589
  • 1
Анна Музичук ще замени индийката Хумпи Конеру в Турнира на претендентките

Анна Музичук ще замени индийката Хумпи Конеру в Турнира на претендентките

  • 23 март 2026 | 13:27
  • 740
  • 0
Tomorrowland Winter: най-популярното подгряващото парти преди Тур дьо Франс

Tomorrowland Winter: най-популярното подгряващото парти преди Тур дьо Франс

  • 23 март 2026 | 12:42
  • 531
  • 0
Министър Димитър Илиев награди европейските шампионки по бадминтон

Министър Димитър Илиев награди европейските шампионки по бадминтон

  • 23 март 2026 | 12:24
  • 354
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо! Бала и Костадинов обраха индивидуалните награди

Гледайте на живо! Бала и Костадинов обраха индивидуалните награди

  • 24 март 2026 | 11:32
  • 1934
  • 7
Стилиян Петров пристига в Бургас, за да обяви голяма новина

Стилиян Петров пристига в Бургас, за да обяви голяма новина

  • 24 март 2026 | 11:09
  • 6361
  • 2
Еуфория за билети за визитата на Везенков от Евролигата в България

Еуфория за билети за визитата на Везенков от Евролигата в България

  • 24 март 2026 | 09:54
  • 4532
  • 8
Калоян Божков преди евроквалификациите: Не сме фаворити, но можем да изненадаме

Калоян Божков преди евроквалификациите: Не сме фаворити, но можем да изненадаме

  • 24 март 2026 | 08:58
  • 3714
  • 3
Тежко гостуване за Везенков и компания в Евролигата тази вечер

Тежко гостуване за Везенков и компания в Евролигата тази вечер

  • 24 март 2026 | 07:11
  • 4294
  • 6
Огромна порция страхотни двубои ни очакват в поредния кръг на Евролигата

Огромна порция страхотни двубои ни очакват в поредния кръг на Евролигата

  • 24 март 2026 | 07:38
  • 3125
  • 0