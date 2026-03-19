  • 19 март 2026 | 09:51
Петър Стойчев е готов за дебат със Стефка Костадинова

“Политиката е част от обществения живот на всички българи. Плуването е много по-трудно и екстремно, отколкото водите на българската политика.” Това заяви пред БТВ Петър Стойчев, който вече е част от формацията на Румен Радев - "Прогресивна България".

Според него в последните години на политическа нестабилност президентът Радев показал, че е единственият стожер, който иска да отстоява българските интерес.

"Той ме покани на среща, след като напусна президентството, проведохме разговор и ме увери да го последвам в политическия проект, който основава."

"Моето разбиране е, че Румен Радев е достатъчно да бъде ракетоносител. Не мисля, че ние петимата, които сме в листите на "Прогресивна България", сме препъни камъка в политиката. Ние сме показали, че всеки един от нас е победител и ще защити честта на родината", коментира той спортистите в листите.

А Радев убедил състезателите, че няма да бъдат употребени.

Според спортиста "Прогресивна България" ще води позитивна кампания.

Стефка Костадинова напуска БОК, Делян Пеевски я издига за депутат
Стефка Костадинова напуска БОК, Делян Пеевски я издига за депутат

Той заяви, че е готов да се изправи в предизборен дебат с друг виден български спортист – Стефка Костадинова, която е кандидат за депутат от ДПС.

