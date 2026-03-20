Атанас Фурнаджиев: Управителният съвет на БОК трябва да приеме оставката на Стефка Костадинова

Председателят на Българската федерация по биатлон Атанас Фурнаджиев коментира какво се случва в БОК.

“Предстои да се събере Управителния съвет, да приеме оставката на Стефка Костадинова и да се избере нов представляващ. Не бих казал, че има фаворити. Аз нямам възможност и желание да бъда, така че няма да съм аз. Един от другите колеги ще бъде избран. Нямам информация кога ще се събере Изпълнителното бюро. Стефка представлява все още Олимпийския комитет, тя е вписана и тя трябва да насрочи заседание. Когато приключат съдебните дела, тогава Весела Лечева може да застъпи. Аз съм се изказвал няколко пъти по темата и мисля, че ясно и точно съм го заявил. Ако има желание, това е дело с висок обществен интерес, може да се гледа по съкратена процедура и да се решат бързо тези дела”, заяви Атанас Фурнаджиев пред медиите преди началото на конгреса на БФС.

