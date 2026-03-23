  Алонсо все още не знае колко време ще е нужно на Астън Мартин да реши проблемите си

Алонсо все още не знае колко време ще е нужно на Астън Мартин да реши проблемите си

  • 23 март 2026 | 20:31
Двукратният световен шампион Фернандо Алонсо заяви, че не знае колко време ще е нужно на отбора на Астън Мартин да реши проблемите с болида си за сезон 2026.

Испанецът не завърши надпреварата в Китай преди малко повече от седмица заради изтръпване на ръцете, причинено от сериозните вибрации в колата, които се коренят в задвижващата система на Хонда. За предстоящата този уикенд Гран При на Япония се очакват нови решения от страна на Хонда, но Алонсо не знае колко време ще е нужно на тима да реши всичките си проблеми.

Американец сменя Фернандо Алонсо в Япония

"Трудно ми е да преценя колко време ще ни отнеме да се върнем към обичайното ни ниво. Все още не знам. Астън Мартин има много известни до момента проблеми, но и трябва да се справяме с нови трудности, които се появиха скоро. Готови сме да се справим с всичко, но не знам кога точно ще се случи това. Надеждата ми е, че след няколко състезания ситуацията ще се стабилизира", каза 44-годишният Алонсо пред испанските медии.

Програма на уикенда за Гран При на Япония във Формула 1
Снимки: Gettyimages

