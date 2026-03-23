Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  Американец сменя Фернандо Алонсо в Япония

Американец сменя Фернандо Алонсо в Япония

  23 март 2026 | 16:40
  • 1003
  • 0

Третият пилот на Астън Мартин Джак Крауфорд ще направи първото си участие в свободна тренировка през 2026 година по време на предстоящата този уикенд Гран При на Япония.

Американецът ще замени двукратния световен шампион Фернандо Алонсо за първите 60 минути за подготовка на „Сузука“, след което испанецът ще се върне в своя кокпит за втората подготвителна сесия в петък. За Крауфорд това ще бъде общо трето участие в официална тренировка във Формула 1, след като през миналия сезон той се включи в първите подготвителни сесии в Мексико и Абу Даби, отново с Астън Мартин.

„Много се вълнувам, че ще седна зад волана и ще карам на „Сузука“. Това е историческа, но и много изискваща писта и нямам търпение да приложа наученото в симулатора в реалността. Огромни благодарности към отбора за тази възможност. Както беше и с предишните тренировки, аз ще гледам да извлека максимума от нея и да науча възможно най-много“, коментира Крауфорд.

Програма на уикенда за Гран При на Япония във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Япония във Формула 1

Участието на американеца в първата тренировка на „Сузука“ е част от задължителното използване на млади и неопитни пилоти от всеки отбор в хода на сезона. Според правилника всеки тим трябва да използва състезател с по-малко от три старта в световния шампионат в поне две тренировки с всяка от колите си в рамките на сезона.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Холгадо спечели срещу Муньос в Moto2 в Гояния

Холгадо спечели срещу Муньос в Moto2 в Гояния

  • 22 март 2026 | 21:23
  • 1179
  • 0
Бедзеки: Много съм щастлив, прекрачих границата

Бедзеки: Много съм щастлив, прекрачих границата

  • 22 март 2026 | 21:09
  • 1507
  • 0
Гран При на Бразилия: Двойна победа за Априлия, Бедзеки пред Мартин

Гран При на Бразилия: Двойна победа за Априлия, Бедзеки пред Мартин

  • 22 март 2026 | 20:40
  • 4231
  • 0
Въпреки червения флаг Максимо Килес спечели в Moto3 в Бразилия

Въпреки червения флаг Максимо Килес спечели в Moto3 в Бразилия

  • 22 март 2026 | 18:55
  • 722
  • 0
Себастиен Льоб спечели рали-рейда в Португалия

Себастиен Льоб спечели рали-рейда в Португалия

  • 22 март 2026 | 18:26
  • 1117
  • 0
Специална окраска за болидите на Рейсинг Булс за Япония

Специална окраска за болидите на Рейсинг Булс за Япония

  • 22 март 2026 | 17:58
  • 988
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Още един отпадна от състава на България за мачовете в Индонезия

Още един отпадна от състава на България за мачовете в Индонезия

  • 23 март 2026 | 14:13
  • 10950
  • 17
От 20 българи в Левски, Лудогорец, ЦСКА 1948 и ЦСКА само двама пътуват с националния, ето кои можеха да са в групата

От 20 българи в Левски, Лудогорец, ЦСКА 1948 и ЦСКА само двама пътуват с националния, ето кои можеха да са в групата

  • 23 март 2026 | 12:13
  • 17139
  • 13
Рекорден бюджет на БФ Волейбол

Рекорден бюджет на БФ Волейбол

  • 23 март 2026 | 16:15
  • 3014
  • 0
Лора Христова се завърна в България: С труд и постоянство всичко се постига!

Лора Христова се завърна в България: С труд и постоянство всичко се постига!

  • 23 март 2026 | 13:23
  • 8133
  • 5
Илия Груев е "Футболист №1 на България" за 2025 година, трима левскари са в топ 11

Илия Груев е "Футболист №1 на България" за 2025 година, трима левскари са в топ 11

  • 22 март 2026 | 20:31
  • 34325
  • 122
Арманд Дуплантис ексклузивно пред Sportal.bg: Хубаво е, когато поставяме овчарския скок на картата

Арманд Дуплантис ексклузивно пред Sportal.bg: Хубаво е, когато поставяме овчарския скок на картата

  • 23 март 2026 | 08:00
  • 7574
  • 0