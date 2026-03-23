Американец сменя Фернандо Алонсо в Япония

Третият пилот на Астън Мартин Джак Крауфорд ще направи първото си участие в свободна тренировка през 2026 година по време на предстоящата този уикенд Гран При на Япония.

Американецът ще замени двукратния световен шампион Фернандо Алонсо за първите 60 минути за подготовка на „Сузука“, след което испанецът ще се върне в своя кокпит за втората подготвителна сесия в петък. За Крауфорд това ще бъде общо трето участие в официална тренировка във Формула 1, след като през миналия сезон той се включи в първите подготвителни сесии в Мексико и Абу Даби, отново с Астън Мартин.

Jak Crawford will take to the track for FP1 at the #JapaneseGP.



The session will mark Jak’s first FP1 appearance as the team’s Third Driver as well as one of the team’s mandated rookie outings this season.



🔗: https://t.co/Pz3q0L6vYn pic.twitter.com/O0th8EnQ9p — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) March 23, 2026

„Много се вълнувам, че ще седна зад волана и ще карам на „Сузука“. Това е историческа, но и много изискваща писта и нямам търпение да приложа наученото в симулатора в реалността. Огромни благодарности към отбора за тази възможност. Както беше и с предишните тренировки, аз ще гледам да извлека максимума от нея и да науча възможно най-много“, коментира Крауфорд.

Програма на уикенда за Гран При на Япония във Формула 1

Участието на американеца в първата тренировка на „Сузука“ е част от задължителното използване на млади и неопитни пилоти от всеки отбор в хода на сезона. Според правилника всеки тим трябва да използва състезател с по-малко от три старта в световния шампионат в поне две тренировки с всяка от колите си в рамките на сезона.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages