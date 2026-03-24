  • 24 март 2026 | 07:11
Тежко гостуване за Везенков и компания в Евролигата тази вечер

Александър Везенков и Олимпиакос ще имат тежко гостуване в Евролигата тази вечер. Гръцкият гранд ще премери сили с един от хитовете на сезона в турнира Валенсия. Срещата в "Роиг Арена" от 33-ия кръг на най-престижното клубно баскетболно състезание на Стария континент започва в 21:30 часа българско време.

Олимпиакос е втори във временното класиране с 22 победи и 11 загуби. Испанският тим е пети с баланс 20-12.

Везенков пише история и блести за нова победа на Олимпиакос в Евролигата
Везенков пише история и блести за нова победа на Олимпиакос в Евролигата

Двата тима се срещнаха по-рано през сезона в "Двореца на мира и приятелството" в Пирея в средата на декември и Валенсия си тръгна с успех с 99:92. Везенков бе най-резултатният играч в мача с 24 точки, но усилията му не стигнаха на "червено-белите" за победа.

Валенсия води с 3-2 победи в преките двубои с шампиона на Гърция, а интересното е, че и двата успеха на Олимпиакос са постигнати като гост. Воденият от Йоргос Барцокас отбор продължава да няма победа у дома срещу Валенсия.

Отлична новина за Олимпиакос преди важното гостуване на Валенсия
Отлична новина за Олимпиакос преди важното гостуване на Валенсия

Олимпиакос ще бъде без пойнт гарда Кори Джоузеф срещу испанците, а под въпрос остават френският плеймейкър Франк Нтиликина и центърът Донта Хол. Добрата новина за Барцокас е, че той вече може да разчита на титулярния център на тима преди началото на настоящия сезон Мустафа Фал. Французинът вече е напълно възстановен от тежка травма на коляното, която го извади от игра за около 10 месеца. Той се контузи в мач от финалите в гръцкото първенство срещу Панатинайкос на 6 юни и оттогава е извън строя. Фал обаче се завърна към пълноценните тренировки и е на разположение на Барцокас.

За Валенсия под въпрос за двубоя са Чаби Лопес-Аростеги, Хеан Монтеро и Камерън Тейлър.

Снимки: Imago

