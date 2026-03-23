Отлична новина за Олимпиакос преди важното гостуване на Валенсия

Олимпиакос навлиза в заключителната фаза на сезона с почти напълно здрав състав, което дава на старши треньора Йоргос Барцокас богат избор от опции преди решителните мачове. Във вторник Александър Везенков и компания гостуват на Валенсия.

Ключов импулс за отбора е завръщането на центъра Мустафа Фал, който отново се включи в пълноценните тренировки на тима и е готов да допринесе в предстоящите срещи от Евролигата, съобщава Sport24.

Фал вече следва пълната тренировъчна програма без никакви ограничения. От гледна точка на физическата му форма, той е напълно готов за игра.

Това бележи края на един дълъг период на възстановяване за френския баскетболист. Последният му мач беше на 6 юни миналата година срещу Панатинайкос във финалите на гръцкото първенство, когато получи разкъсване на пателарното сухожилие на коляното.

В резултат на тежката контузия той остана извън терените за близо 10 месеца, преди да се завърне към пълноценни занимания.

Снимки: Imago