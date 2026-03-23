  Весела Лечева: За мен беше удоволствие да застана до най-добрите футболисти на България

Весела Лечева: За мен беше удоволствие да застана до най-добрите футболисти на България

  • 23 март 2026 | 09:46
Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева сподели, че за нея е било удоволствие да присъства на церемонията "Футболист на годината" и да застане до най-добрите родни играчи. Както е известно, голямата награда отиде в ръцете на Илия Груев, който остави след себе си Ивайло Чочев и Кирил Десподов.

"За мен беше удоволствие да застана до най-добрите футболисти на България.

Полузащитникът на Лийдс Илия Груев бе определен за Футболист номер 1 на България за 2025 година. Националът получи 184 точки в 65-ото издание на анкетата и за първи път в кариерата си заслужи отличието. Подгласници на Груев станаха Ивайло Чочев и Кирил Десподов.

Наградата за най-добър български треньор за 2025 г., която вече носи името на великия Димитър Пенев, беше спечелена от Станимир Стоилов, Гьозтепе с 234 точки. Треньор номер 2 на България е Александър Тунчев от Арда със 127 точки, а номер 3 със 78 точки е Христо Янев, който през 2025 година води Ботев Враца и ЦСКА.

Общо 86 спортни журналисти взеха участие в анкетата.

"Футболист на годината" се организира от "Дакс Медия" в партньорство с Българската асоциация на спортните журналисти. Анкетата води своето официално начало от 1961 г. и е една от хубавите традиции в българския спорт, която успяваме да съхраним", написа Лечева във "Фейсбук".

