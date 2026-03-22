Бедзеки: Много съм щастлив, прекрачих границата

Марко Бедзеки записа втора поредна победа в два старта от началото на сезона в MotoGP и след Гран При на Бразилия е начело в шампионата. За него това беше четвърта победа в последните 4 състезания от края на миналата кампания насам.

„Много съм щастлив – заяви Бедзеки преди да се качи на подиума. – Уикендът за нас беше труден, в петък ни беше супер трудно, не започнахме добре и беше трудно да запазим мотивация.

„Но момчетата в бокса свършиха отлична работа, аз също прекрачих границата, за да се опитам да компенсирам всичко, което можех и в крайна сметка успяхме да получим един фантастичен мотоциклет.

„Промених някои детайли в пилотирането ми и от тази сутрин се чувствах по-добре, казах си: „Добре, може би ще се опитам да се боря“. Стана страхотно състезание, много съм щастлив.“

