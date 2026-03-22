Балъков: През лятото отново ще погледна към футбола, може би е здравословно една година Лудогорец да не е първи

Легендарният полузащитник на българския футбол - Красимир Балъков, обяви пред Sportal.bg, че през лятото възнамерява да се завърне към треньорската професия. Също така той добави, че може би за родния футбол е здравословно една година Лудогорец да не е първи, но това не значи, че ще се случи.

“Печелил съм наградата "Футболист на годината" два пъти. За мен има двама фаворити - Илия Груев и Чочката. Има още един-двама, които са кандидати, но мисля, че един от двамата ще спечели.

Футболът не съм го оставял никота, дори когато правя друг бизнес. През лятото отново ще погледна към футбола, но да видим дали футболът ще ме погледне. Не съм приключил с футбола", каза Балъков, който коментира и предстоящото турне на България в Индонезия.

“Нищо не очаквам. Очаквам момчетата да се представят добре, да бъде едно позитивно представяне и да е крачка напред."

Относно родното първенство, Балъков допълни: "Интересно първенство. За пръв път от много години насам Лудогорец не е на първо място, но не значи, че няма да стане. Може би е здравословно една година Лудогорец да не е първи."