Цанко Цветанов: Станахме политически слуги, треньорите са като изтривалки в момента

Бившият национал и настоящ помощник треньор на Станимир Стоилов - Цанко Цветанов говори пред Sportal.bg преди началото на церемонията за “Футболист на годината”. Специалистът бе доста критичен към състоянието на треньорската професия в България и състоянието на футбола ни към момента.

“Радвам се, че мога да присъствам на това може би най-популярното събитие за българския футбол. Не вършим чудеса в Гьозтепе, но работим. Представяме се добре, щом сме още на работа. Станимир е втория най-дълго задържал се треньор в Турция. Когато треньорът работи добре, нещата се получават. Нямам достатъчно добър поглед, но фактът, че имаме представител в отбор от Висшата лига в лицето на Илия Груев, се откроява за фаворит за наградата".

"Българският футбол регресира и върви назад с големи стъпки от доста време. Защо ние сами не си помогнем, а не да чакаме държавата. Не работим достатъчно добре, ние говорим. Станахме политически слуги, което е жалко. Докато не станем слуги на футбола, треньорската професия не върне блясъка си, няма да се оправят нещата. Докато не създадем треньорите, които да научат футболистите, няма да се случи нищо. В момента треньорите са изтривалка”, каза Цветанов.