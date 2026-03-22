Лечева: Надявам се тази срамна страница от историята на БОК да приключи

Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева застана пред камерата на Sportal.bg преди старта на церемонията "Футболист на годината".

"Радвам се, че присъствам за пореден път на тази церемония. Моят фаворит ли? За мен най-важното е футболистите да оставят след себе си след, с играта по футболните терени. Публиката оценява този, който се е вложил най-много, независимо от резултата. Трябва да оценим най-добрите ни футболисти, треньори и специалисти.



От медиите научих, че г-жа Костадинова ще се кандидатира за народен представител, вече има депозирани отказиот исковите молби - надявам се тази срамна страница за БОК да приключи, измина почти година от общото събрание на БОК, близо 8 месеца от решенията на МОК - те потвърдиха в кратки срокове избора на новото ръководство, припознаха избора на новото изпълнително бюро в мое лице. Надявам се скоро да има успешна развръзка.



Пожелавам успех на нашите национали по футбол, да се раздадат на терена както нашите олимпийци на Зимните олимпийски игри. Когато първенството е на ниво, със силна конкуренция, може да имаме бъдещи звезди", каза председателят на БОК.