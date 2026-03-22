Специална окраска за болидите на Рейсинг Булс за Япония

Вторият отбор на Ред Бул във Формула 1 - Рейсинг Булс, разкри впечатляваща специална окраска за предстоящата Гран При на Япония. Новият дизайн е вдъхновен от пролетното издание на енергийните напитки на компанията и беше представен на нощното събитие "Ред Бул Токио Дрифт" в събота.

Окраската е създадена в сътрудничество с японския калиграф Бисен Аояги и се отличава с преобладаващо бял цвят, акценти в черешово червено и традиционна японска „шодо“ калиграфия.

March 21, 2026

И двамата пилоти, Лиам Лоусън и Арвид Линдблад, присъстваха на събитието, облечени в екипите, които отборът ще носи на пистата „Сузука“.

След първите два кръга от сезон 2026, Рейсинг Булс заема шесто място в класирането при конструкторите с 12 точки. Лиам Лоусън е девети при пилотите с осем точки, а неговият съотборник и дебютант Арвид Линдблад е десети с четири точки.

