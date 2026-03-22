Константин Митев: Ето как Калчев и Механджийски могат да се класират за Олимпийските игри в ЛА 2028

Гост в епизод 134 на подкаста "Първо темпо" е бившият разпределител на националния отбор и на Левски Константин Митев, плажен волейболист, а в момента и треньор на плажното дуо Калчев-Механджийски.

В епизода той разказа за:

- Съвместната си работа с Димитър Калчев и Димитър Механджийски, тренировъчния лагер в Бразилия и основната целта - класирането за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г.

- Как е започнал да се занимава с плажен волейбол, откъде и как е възникнала тази невероятна страст?

- Първи стъпки във волейбола, на какво го е научил баща му Павел Митев ("нещо тук вдигането не ми харесва"), който е откривател на Цветан Соколов и Георги Татаров

- Що за феномен е Симеон Николов?

- Първата среща с Цветан Соколов, развитието на Георги Татаров

- Левски в Шампионската лига - мачът с Мачерата, как се зарежда вместо дизел - бензин, докато пътуваш с автомобил до Виена, как се лети в самолет с Мартин Стоев

- Иранската авантюра - в пустинята, в Бандар Абас на Ормузкия проток, в Техеран

- Националния отбор - комичния мач срещу Бразилия на Световното първенство през 2010 г. и други истории

- Как е отпаднал от състава за световното първенство за младежи в Техеран през 2003 г.?

- Блиц въпроси - прякори на съотборници и любопитни истории, свързани с възникването им - Секача, Лимона, Мечката, Чука, Гамерката, Балки

- Препоръка за следващ гост.