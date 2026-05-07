Тодор Скримов и "сини" шампионки откриват турнира за български звезди на бъдещето

Тодор Скримов, помогнал с изключителната си игра за третата поредна шампионска титла на България за „Левски София“ при мъжете, както и момичета шампиони ще присъстват на официалното откриване на волейболния турнир „А1 Звезди на бъдещето до 14 г“.

Церемонията по откриването е на 8 май (петък) от 18:30 часа в спортна зала „Левски София“. Това е четвъртото издание на турнира за български волейболни таланти до 14 г. В него участват 12 отбора - по 6 при момчетата и при момичетата. А още на откриването те ще получат и допълнително вдъхновение – от любимеца Тодор Скримов, станалите преди дни шампионки с Левски при девойките под 20 г. Димана Иванова, Вяра Парапунова и Габриела Жекова, които са част и от спечелилия сребърните медали при жените отбор на „сините“.

Димана и Вяра, която ще продължи кариерата си в САЩ, са и световни шампионки за жени до 19 г. с националния отбор на България през 2025 г. На церемонията ще присъства и единственият човек, замесен пряко и в двете световни титли на България в отборен спорт в историята – световният шампион за младежи от 1991 г. и тийммениджър на златния ни национален тим за девойки от 2025 г. Евгени Иванов-Пушката. Сред присъстващите от Българската федерация по волейбол ще е и административният директор Станислав Николов.

След като за пет години превърна международния турнир в по-голямата възрастова група до 16 г. в едно от най-желаните състезания за отбори от най-добрите волейболни нации в Европа, „Левски София“ организира четвъртото „българско“ издание за по-малките волейболисти у нас – до 14 г. Турнирът ще се проведе от 8 до 10 май в спортна зала „Левски София“.

Участниците при момчетата са Левски, ЦСКА, Арда (Кърджали), Родопа (Смолян), Металург (Перник) и Ботев (Ихтиман).

Участниците при момичетата са Левски, ЦСКА, Марица (Пловдив), ВАСК, Любо Ганев – Автосвят (Русе) и Бдин (Видин).

Турнирът ще се проведе с подкрепата на Българската федерация по волейбол.

