Очаквайте в 18:00: Специално студио на Sportal.bg преди церемонията "Футболист на годината 2025"
Асен Николов пред Sportal.bg - за успеха над Берое и контузията на Рамзи

  • 22 март 2026 | 15:48
Отборът на Локомотив Пловдив победи с 96-83 Берое Стара Загора в мач от 26-ия кръг на Sesame НБЛ, изиграл се днес в зала "Сила", а след срещата старши треньорът на домакините Асен Николов говори пред камерата на Sportal.bg.

“Трудно ни беше, тъй като със сигурност има умора в момчетата след мача в четвъртък, е са почивали. Трудно ни беше, но въпреки всичко проявихме желание и характер в хода на самата среща и успяхме да контролираме резултата през цялото време. Помогна ни и това, че отборът на Берое стреля с много нисък процент от зоната за три точки. Въпреки доста моменти, които имахме, в които подценявахме ситуациите, поздравявам момчетата, тъй като в този кратък период изиграха две срещи, като за нас победите бяха задължителни. Може би психически това им тежеше, но успяхме да победим, така че ги поздравявам.”

Той коментира и контузията на Девърл Рамзи в последната част на срещата.

“Все още нищо не знам. Видях, че е глезенът. Тепърва ще видя каква точно е контузията, колко е сериозна и колко време ще трябва да отсъства от терена.”, завърши Николов. 

Още от Баскетбол

Следете със Sportal.bg мачовете от кръг №26 в Sesame НБЛ

Следете със Sportal.bg мачовете от кръг №26 в Sesame НБЛ

  • 22 март 2026 | 17:00
  • 5829
  • 0
Даниел Клечков пред Sportal.bg: Не достигна вкарване, със сигурност и много неща в защита

Даниел Клечков пред Sportal.bg: Не достигна вкарване, със сигурност и много неща в защита

  • 22 март 2026 | 16:02
  • 726
  • 0
Георги Кендеров пред Sportal.bg: Работихме, за да играем агресивно и това ни помогна за успеха

Георги Кендеров пред Sportal.bg: Работихме, за да играем агресивно и това ни помогна за успеха

  • 22 март 2026 | 15:53
  • 637
  • 0
Епична победа след обрат за Балкан срещу Рилски спортист в супердербито в Ботевград

Епична победа след обрат за Балкан срещу Рилски спортист в супердербито в Ботевград

  • 22 март 2026 | 15:05
  • 10004
  • 6
Кевин Дюрант подобри постижение на Майкъл Джордан, драматични победи за Хюстън и Лейкърс

Кевин Дюрант подобри постижение на Майкъл Джордан, драматични победи за Хюстън и Лейкърс

  • 22 март 2026 | 12:11
  • 2096
  • 1
ЛеБрон Джеймс счупи легендарен рекорд

ЛеБрон Джеймс счупи легендарен рекорд

  • 22 март 2026 | 05:47
  • 12259
  • 9
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА заключи топ 4 след рутинна победа над новак

ЦСКА заключи топ 4 след рутинна победа над новак

  • 22 март 2026 | 16:53
  • 43570
  • 349
Ботев (Враца) 0:0 Локомотив (Пловдив)

Ботев (Враца) 0:0 Локомотив (Пловдив)

  • 22 март 2026 | 17:30
  • 4085
  • 0
Ас на Левски отпадна за турнето в Индонезия, БФС вярва, че е с действителна травма

Ас на Левски отпадна за турнето в Индонезия, БФС вярва, че е с действителна травма

  • 22 март 2026 | 14:33
  • 21595
  • 55
Барселона си поигра с огъня, но все пак дръпна с още на върха преди мадридското дерби

Барселона си поигра с огъня, но все пак дръпна с още на върха преди мадридското дерби

  • 22 март 2026 | 17:01
  • 16186
  • 31
Епична победа след обрат за Балкан срещу Рилски спортист в супердербито в Ботевград

Епична победа след обрат за Балкан срещу Рилски спортист в супердербито в Ботевград

  • 22 март 2026 | 15:05
  • 10004
  • 6
Днес научаваме кой ще бъде "Футболист на годината" в България

Днес научаваме кой ще бъде "Футболист на годината" в България

  • 22 март 2026 | 08:55
  • 10668
  • 52