Асен Николов пред Sportal.bg - за успеха над Берое и контузията на Рамзи

Отборът на Локомотив Пловдив победи с 96-83 Берое Стара Загора в мач от 26-ия кръг на Sesame НБЛ, изиграл се днес в зала "Сила", а след срещата старши треньорът на домакините Асен Николов говори пред камерата на Sportal.bg.

“Трудно ни беше, тъй като със сигурност има умора в момчетата след мача в четвъртък, е са почивали. Трудно ни беше, но въпреки всичко проявихме желание и характер в хода на самата среща и успяхме да контролираме резултата през цялото време. Помогна ни и това, че отборът на Берое стреля с много нисък процент от зоната за три точки. Въпреки доста моменти, които имахме, в които подценявахме ситуациите, поздравявам момчетата, тъй като в този кратък период изиграха две срещи, като за нас победите бяха задължителни. Може би психически това им тежеше, но успяхме да победим, така че ги поздравявам.”

Той коментира и контузията на Девърл Рамзи в последната част на срещата.



“Все още нищо не знам. Видях, че е глезенът. Тепърва ще видя каква точно е контузията, колко е сериозна и колко време ще трябва да отсъства от терена.”, завърши Николов.

Снимки: Sportal.bg