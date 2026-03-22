Даниел Клечков пред Sportal.bg: Не достигна вкарване, със сигурност и много неща в защита

Отборът на Берое Стара Загора отстъпи с 83-96 на Локомотив Пловдив в мач от 26-ия кръг на Sesame НБЛ, изиграл се днес в зала "Сила", а след срещата старши треньорът на гостите Даниел Клечков говори пред камерата на Sportal.bg.“В този мач не ни достигна вкарване. Със сигурност и много неща в защита, като усилия и като битка, защото отново са вкарали 96 точки, поне не вкараха 100. Това ни беше една от задачите - да не вкарат 100 точки, поне това успяхме да го изпълним. Но сме 1/16 от тройката, така че няма какво да говорим… Пред очите ми няколко борби под коша, изработени ситуации, които не се вкарват, после пак трябва да се върнеш да пазиш в защита. Те имат добри изпълнители, особено едно на едно, които могат да стрелят с процент и така си ги обяснявам нещата.”

Той говори и за следващия мач на старозагорци със Спартак в Плевен.



“В Плевен винаги е трудно. Негостоприемна е залата в Плевен. Със сигурност ние трябва да си променим първо самочувствието, когато създадем стрелбите, второ началото на мача. Трябва да започваме на 100% и да завършваме на 100%, трябва да има характер Вярвам, че го има, виждал съм го, просто трябва да бъдем по-постоянни.”, завърши Клечков.

Снимки: Sportal.bg