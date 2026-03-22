Следете със Sportal.bg мачовете от кръг №26 в Sesame НБЛ

Мачовете от кръг №26 от Sesame Национална баскетболна лига ще се изиграят днес, а Sportal.bg ще ви даде възможност да ги проследите на живо.

В 13:00 часа е сблъсъкът между Локомотив Пловдив и Берое Стара Загора в зала "Сила".

По същото време в Ботевград ще се изиграе голямото дерби между Балкан и Рилски спортист.

В 17:00 часа Шумен приема Ботев Враца в "Арена Шумен".

От 18:00 часа Миньор 2015 гостува на Спартак Плевен в зала "Балканстрой".

Кръгът ще бъде затворен с мач между Академик Бултекс 99 и Черно море Тича. Началният час на двубоят е 19:00 часа и той ще бъде изигран в зала "Сила" в Пловдив.