Киву: Трябва да се съсредоточим върху подобрението

Старши треньорът на Интер Кристиан Киву твърди, че спадът във формата на отбора е нормален, докато неговите футболисти се подготвят за мача с Фиорентина в неделя.

Лидерът в Серия А е спечелил само два от последните си седем двубоя във всички турнири, откакто серията им от шест победи беше прекратена с първата от двете загуби от Будьо/Глимт в Шампионската лига. Тимът е без успех в два поредни мача от първенството - загуба с 0:1 в дербито от Милано и равенство 1:1 с Аталанта, но все още има предимство на върха, въпреки серията от четири поредни победи на Наполи.

Интер ще се опита да се върне към победите

На въпрос дали играчите усещат напрежение, Киву отговори: „Нормално е през един сезон да преминаваме през моменти, които са по-малко напрегнати от обикновено. Трябва също да погледнем какво е постигнато: в сравнение с предишния мач, спечелихме точка. Трябва да се съсредоточим върху нашето подобрение, върху това, което трябва да си възвърнем по отношение на енергия, амбиция и качество, без да губим от поглед пътя си и постигнатия от нас напредък, напълно осъзнавайки, че никой не ти дава нищо - трябва да излезеш и да го вземеш.“

Треньорът е на мнение, че тимът му просто трябва да се съсредоточи върху себе си, а не върху преследващите ги.

„Виждаме го като 27 точки, налични за нас. В ерата на трите точки за победа всичко е възможно. Фокусът ни е върху това да останем конкурентоспособни и да надградим добрата работа, която сме свършили досега. Трябва да продължим да се концентрираме върху себе си и да изградим още по-голяма постоянство в амбициите си и напредъка си този сезон“, заяви той, цитиран от ДПА.

Фиорентина най-накрая се измъкна от зоната на изпадащите благодарение на серия от три победи в последните си пет мача от Серия А. Киву обаче вярва, че неговите играчи са в добра позиция да се върнат на правилния път.

„Отборът е в добра позиция. Имахме цяла седмица тренировки и знаем какво да очакваме от утрешния мач. Готови сме за него. Футболът е свързан с напрежение. Никой не говори за другите, все още има дълъг път през този сезон и предстоят много мачове“, завърши той.