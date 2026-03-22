Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Фиорентина
  3. Интер ще се опита да се върне към победите

Интер ще се опита да се върне към победите

  • 22 март 2026 | 06:15
  • 265
  • 0
Интер ще се опита да се върне към победите

Фиорентина и Интер ще се изправят един срещу друг в мач от 30-ия кръг на италианската Серия "А" днес от 21:45 часа на стадион "Артемио Франки". Срещата във Флоренция ще бъде ръководена от съдията Андреа Коломбо. Това е важен мач и за двата отбора, които се намират в различни части на класирането и преследват различни цели.

Интер продължава да е фаворит за титлата, заемайки първото място с 68 точки от 29 изиграни мача. "Нерадзурите" имат впечатляваща голова разлика от 65 вкарани и само 23 допуснати гола, което показва силата им както в нападение, така и в защита. Като гост тимът на Кристиан Киву е спечелил 33 точки.

Фиорентина се намира в долната половина на таблицата с 28 точки. "Виолетовите" имат голова разлика с 34:43 и са един от отборите с най-слаба защита в първенството. На собствен терен "виолетовите" са завоювали само 14 точки, което им отрежда 16-ото място по този показател.

Фиорентина е в сравнитлно добра форма с три победи в последните пет мача. "Виолетовите" победиха Ракув с 2:1 в Лигата на конференциите и се класираха за четвъртфиналите, а преди това разгромиха Кремонезе като гост с 4:1 в Серия "А". Отборът също така победи Ракув с 2:1 у дома, завърши наравно 0:0 с Парма и загуби от Удинезе с 0:3.

Интер показва колебливи резултати напоследък с една победа, две равенства и две загуби. "Нерадзурите" завършиха 1:1 с Аталанта, загубиха от Милан с 0:1, направиха 0:0 с Комо за Купа на Италия, победиха Дженоа с 2:0 и загубиха от Бодьо/Глимт с 1:2, което доведв до отпадането им от Шампионската лига.

Фиорентина разчита на добрата форма на Роландо Мандрагора, който вероятно ще е ключов играч за отбора в предстоящия мач. Опитният халф ще трябва да поеме лидерска роля в средата на терена, за да противодейства на силния състав на Интер.

Николо Барела е лидерът в халфовата линия на "нерадзурите", които разполагат с много класа във всички линии. Маркюс Тюрам ще трябва да поеме отговорността в нападение, а по двата фланга почти сигурно ще започнат Дензъл Дъмфрис и Федерико Димарко.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 29 октомври 2025 г. в мач от Серия "А", когато Интер победи Фиорентина с категоричното 3:0 на "Джузепе Меаца". Преди това, на 10 февруари 2025 г., Интер отново надделя над "виолетовите" с 2:1.

Интересно е, че в мача от 6 февруари 2025 г., Фиорентина успя да победи Интер с 3:0 на "Артемио Франки". Историята на последните пет срещи показва превъзходство на Интер с четири победи срещу една за Фиорентина.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Компани: Не обичам да говоря за рекорди

Компани: Не обичам да говоря за рекорди

  • 22 март 2026 | 05:26
  • 1224
  • 0
Луис Енрике: Беше задължително да победим

Луис Енрике: Беше задължително да победим

  • 22 март 2026 | 04:41
  • 1064
  • 0
Алегри: В тази фаза от сезона не можем да не мислим за класирането

Алегри: В тази фаза от сезона не можем да не мислим за класирането

  • 22 март 2026 | 04:23
  • 1086
  • 0
Атлетико Мадрид изпрати официална оферта за Едерсон

Атлетико Мадрид изпрати официална оферта за Едерсон

  • 22 март 2026 | 04:02
  • 1215
  • 0
Симеоне: Арбелоа върши страхотна работа в Реал Мадрид

Симеоне: Арбелоа върши страхотна работа в Реал Мадрид

  • 22 март 2026 | 03:38
  • 1077
  • 0
Панков титуляр при драматична победа на Красава

Панков титуляр при драматична победа на Красава

  • 22 март 2026 | 03:12
  • 1001
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА ще надига глава срещу Добруджа и Ясен Петров

ЦСКА ще надига глава срещу Добруджа и Ясен Петров

  • 22 март 2026 | 07:45
  • 667
  • 4
Монтана и Берое се изправят в битка за оцеляване в efbet Лига

Монтана и Берое се изправят в битка за оцеляване в efbet Лига

  • 22 март 2026 | 08:00
  • 516
  • 0
Левски лети към целта след мълниеносни 25 минути  

Левски лети към целта след мълниеносни 25 минути  

  • 21 март 2026 | 19:30
  • 127738
  • 925
Мадридското дерби е гаранция за зрелище

Мадридското дерби е гаранция за зрелище

  • 22 март 2026 | 06:45
  • 682
  • 1
ЛеБрон Джеймс счупи легендарен рекорд

ЛеБрон Джеймс счупи легендарен рекорд

  • 22 март 2026 | 07:51
  • 74
  • 0
Оспорвани битки белязаха първото издание на "Elite Fighting Arena"

Оспорвани битки белязаха първото издание на "Elite Fighting Arena"

  • 21 март 2026 | 23:25
  • 16055
  • 10