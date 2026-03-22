Интер ще се опита да се върне към победите

Фиорентина и Интер ще се изправят един срещу друг в мач от 30-ия кръг на италианската Серия "А" днес от 21:45 часа на стадион "Артемио Франки". Срещата във Флоренция ще бъде ръководена от съдията Андреа Коломбо. Това е важен мач и за двата отбора, които се намират в различни части на класирането и преследват различни цели.

Интер продължава да е фаворит за титлата, заемайки първото място с 68 точки от 29 изиграни мача. "Нерадзурите" имат впечатляваща голова разлика от 65 вкарани и само 23 допуснати гола, което показва силата им както в нападение, така и в защита. Като гост тимът на Кристиан Киву е спечелил 33 точки.



Фиорентина се намира в долната половина на таблицата с 28 точки. "Виолетовите" имат голова разлика с 34:43 и са един от отборите с най-слаба защита в първенството. На собствен терен "виолетовите" са завоювали само 14 точки, което им отрежда 16-ото място по този показател.

Фиорентина е в сравнитлно добра форма с три победи в последните пет мача. "Виолетовите" победиха Ракув с 2:1 в Лигата на конференциите и се класираха за четвъртфиналите, а преди това разгромиха Кремонезе като гост с 4:1 в Серия "А". Отборът също така победи Ракув с 2:1 у дома, завърши наравно 0:0 с Парма и загуби от Удинезе с 0:3.



Интер показва колебливи резултати напоследък с една победа, две равенства и две загуби. "Нерадзурите" завършиха 1:1 с Аталанта, загубиха от Милан с 0:1, направиха 0:0 с Комо за Купа на Италия, победиха Дженоа с 2:0 и загубиха от Бодьо/Глимт с 1:2, което доведв до отпадането им от Шампионската лига.

Фиорентина разчита на добрата форма на Роландо Мандрагора, който вероятно ще е ключов играч за отбора в предстоящия мач. Опитният халф ще трябва да поеме лидерска роля в средата на терена, за да противодейства на силния състав на Интер.



Николо Барела е лидерът в халфовата линия на "нерадзурите", които разполагат с много класа във всички линии. Маркюс Тюрам ще трябва да поеме отговорността в нападение, а по двата фланга почти сигурно ще започнат Дензъл Дъмфрис и Федерико Димарко.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 29 октомври 2025 г. в мач от Серия "А", когато Интер победи Фиорентина с категоричното 3:0 на "Джузепе Меаца". Преди това, на 10 февруари 2025 г., Интер отново надделя над "виолетовите" с 2:1.



Интересно е, че в мача от 6 февруари 2025 г., Фиорентина успя да победи Интер с 3:0 на "Артемио Франки". Историята на последните пет срещи показва превъзходство на Интер с четири победи срещу една за Фиорентина.

