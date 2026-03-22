  Джон Джоунс разкри каква сума му е била предложена за бой в Белия дом

Джон Джоунс разкри каква сума му е била предложена за бой в Белия дом

  • 22 март 2026 | 13:20
Въпреки твърденията на Дейна Уайт, Джон Джоунс заяви, че е водил сериозни преговори за участие в събитието на UFC в Белия дом. Бившият хегемон в полутежка категория на организацията твърди, че е бил в напреднали преговори с UFC за участие в предстоящата галавечер в Белия дом, но организацията не е искала да предложи повече от 15 милиона щатски долара във финансовата си оферта.

В събота Джоунс отговори на фен, който го попита за потенциален двубой срещу Алекс Перейра на историческото събитие, планирано за 14 юни във Вашингтон. Непобеденият ММА боец сподели, че исканата от него сума е била значително по-ниска от предложението, което е получил, за да се изправи срещу Том Аспинал в мач за обединяване на титлите в тежка категория (около 30 милиона долара по непотвърдена информация), но все пак не се е стигнало до сделка за двубой в с Алекс Перейра.

„Бях готов, имах желание и физически способен да се включа“, написа Джоунс в Twitter. „Бях склонен да приема значително по-малко от исканото за мача с Аспинал, но те не предложиха и с един долар над 15 милиона. Смятах, че нашият двубой струва повече.

UFC не обявява публично хонорарите на бойците, така че е невъзможно да се знае със сигурност каква е тази сума в сравнение с предишните му битки в организацията.

След обявяването на галавечерта в Белия дом, изпълнителният директор на UFC Дейна Уайт заяви, че организацията е разговаряла с множество бойци за евентуално участие, но категорично отрече Джоунс да е бил сериозно обмислян. Като причина той изтъкна минали случаи, в които боецът се е оттеглял от мачове или е бил изваждан от събития заради поведение извън октагона.

„Никога, ама никога, и съм ви го казвал 100 000 пъти, не ми е минавало през ума Джон Джоунс да се бие в Белия дом“, заяви Уайт след UFC 326. „Първо, казах ви защо не бих го направил. Второ, някакъв човек с очила на "Meta" го е заснел да говори за бедрата си, колко зле са те, и не знам дали сте гледали онзи мач по флаг-футбол, в който едва тичаше. Джон Джоунс се пенсионира заради бедрата си. Той има артрит в тазобедрената става, а лекарите очевидно казват, че трябва да му бъдат сменени ставите.“

Разбира се, Джоунс категорично не се съгласи с тази версия на събитията и дори стигна дотам, че поиска да бъде освободен от UFC.

Независимо от всичко, Джоунс няма да се бие на галата на UFC в Белия дом. Организацията насочи вниманието си към организирането на двубой между Перейра и Сирил Ган за временната титла в тежка категория.

Мовсар Евлоев поиска шампионски мач след победа над Лeрон Мърфи в Лондон

