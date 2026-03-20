Живко Желев: Няма какво да губим

ОФК Хасково ще гостува утре на Марица (Пловдив). Срещата е от 25-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„За съжаление, кадровите ни проблеми се увеличават. Продължаваме серията от тежки мачове. В последният успяхме да неутрализираме лидера, като не му позволихме да създаде опасности пред вратата ни. Предстои ни да гостуваме на втория в класирането. Притеснение няма. Излизаме да играем освободено. Няма какво да губим. Ясно е, че за да се представим на ниво, е необходимо 90 минути да се раздадем максимално“, коментира пред Sportal.bg Живко Желев, треньор на хасковския тим.