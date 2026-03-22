Валери Свиленов: Доминирахме, но пропиляхме всичко

Вчера, Левски II (София) надви гостуващия му Ботев (Ихтиман) с 1:0. Срещата е от 24-ия кръг на Югозападната Трета лига. Валери Свиленов, треньор на гостите коментира пред клубния сайт.

Дубълът на Левски излъга Ботев (Ихтиман)

„Въпреки негативния резултат, който се получи, съм доволен от двубоя. През всички 93-94 минути, в които се игра мача, доминирахме. Създадохме доста положения, но не успяхме да ги реализираме. Горчивината идва от факта, че въпреки добрата игра и създадени положения, не успяхме да спечелим, а накрая допуснахме и грешка, при която домакините вкараха гола си. Буквално това им беше единствената ситуация в мача. Случва се и продължаваме да гледаме към следващите двубои“.