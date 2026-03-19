Валери Свиленов за победата на Ботев (Ихтиман), който отправи поглед към купата на АФЛ

Вчера в София, Ботев (Ихтиман) елиминира Струмска слава (Радомир) с 2:1 във финала на Югозападна България от турнира за купата на Аматьорската лига. Победата класира отбора за заключителната фаза – финална четворка, в която ще попаднат и победителите от другите три зони на страната. Валери Свиленов, треньор на Ботев коментира успеха.

Ботев (Ихтиман) удари Славата за Купата на АФЛ

„Играхме срещу отбор с богат опит – дълго време се състезаваше в професионалния футбол. В момент се бори да се завърне отново във Втора лига. Солиден състав. Надиграхме го, особено през първото полувреме. Дори можеше да спечелим по-изразително, ако си бяхме вкарали и другите чисти положенията, които създадохме. Няма как след такъв мач да кажа, че не съм щастлив. Напротив, щастливи сме, има приповдигнато настроение. В съблекалнята момчетата бяха доволни, радваха се на успеха и първото място на Югозапад. Искахме да влезем в мача точно по този начин. Казах на момчетата, че ако успеем да създадем възможност за гол рано, да бъдем концентрирани и да отбележим. А след това да потърсим втори гол, с който да затворим двубоя. Изиграхме мача точно така, както искахме. Минахме през доста двубои и за мен заслужено сме №1 на Югозапад“.

