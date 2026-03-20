Валери Свиленов за мача с дубъла на Левски (София)

Утре, Ботев (Ихтиман) гостува на Левски II (София). Срещата е от 24-ия кръг на Югозападната Трета лига.

„Хубавият успех, който постигнахме за купата на Аматьорската лига над Струмска слава (Радомир) вече е история. Предстоят ни тежки мачове. На дневен ред е гостуване на Левски II (София). Първото и най-важно е футболистите ни да се възстановят, защото срещу нас ще излезе млад и отлично подготвен противник. Нуждае се от точки. Ще играем на изкуствен терен. Опитът е на наша страна. Важно е да влезем както трябва в двубоя. Ще е доста трудно, но ние винаги излизаме да спечелим“, коментира пред Sportal.bg Валери Свиленов, треньор на Ботев.