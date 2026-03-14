Ботев (Ихтиман) пречупи Септември (Симитли)

Ботев (Ихтиман) победи с минималното 1:0 гостите от Септември (Симитли) в мач от XXIII кръг на Югозападна Трета лига. Това бе успех за ихтиманци след две поредни равенства и пети пореден двубой без поражение. Единственото попадение реализира Борислав Балджийски в 54-ата минута, след като през първото полувреме двата тима не успяха да си отбележат голове. След спечелените три точки Ботев (Ихтиман) остава на трето място с 40 точки, но вече само на 9 точки зад Струмска слава, която изненадващо загуби у дома от ОФК Костинброд.