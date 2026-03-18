Ботев (Ихтиман) удари Славата за Купата на АФЛ

Ботев (Ихтиман) надви с 2:1 Струмска слава за Купата на Аматьорската футболна лига. Срещата започна с лек териториален превес на символичните гости от Радомир. В 10-ата минута след центриране на Емил Трендафилов защитата на Славата не изчисти добре топката и тя попадна на крака на Стефан Велев, който без забавяне от границата на наказателното поле стреля в горния ляв ъгъл на Йордан Димитров и откри резултата. Минути след първия гол последва и втори за символичните домакини. До него се стигна след контраатака, Антон Бакалов навлезе уверено в наказателното поле и стреля в далечния ъгъл на вратаря Димитров за 2:0 в полза на Ботев (Ихтиман).

Ботев прие играта в своята половина, докато Струмска слава стигна до удари на Деян Христов и на Денислав Мицаков в края на полувремето които не намериха целта. Втората част започна с удар на Велко Милованович, който мина на сантиметри до гредата. Деян Христов засече центриране на Аспарухов, но ударът му мина над вратата. През втората част Славата вдигна чувствително оборотите. В 63-ата минута Александър Аспарухов върна едно попадение след като получи хубаво центриране от фланга от Денислав Мицаков, и с глава прехвърли вратаря Дерменджиев за 1:2. В края на срещата Кристиян Слишков подаде на непокрития капитан Аспарухов във вратарското поле, който стреля без забавяне, но вратарят спаси.

Ботев (Ихтиман) - Струмска слава



1:0 Стефан Велев 10

2:0 Антон Бакалов 14

2:1 Александър Аспарухов 63