Инцидент край Герена преди мача с Черно море

Фен на Левски не успя да стигне до трибуните на стадион „Георги Аспарухов“ и да подкрепи любимия си отбор срещу Черно море. Запалянкото не издържа на вълнението преди мача и се наложи да бъде спасяван с линейка, пише Мач Телеграф.

Инцидентът е станал около 1 час преди началото на двубоя в парка до стадион „Георги Аспарухов“. На мъжът му прилошало, а опитите на хората около да го свестят ударили на камък. Така в крайна сметка са наложила намесата на спешната помощ.