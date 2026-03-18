  • 18 март 2026 | 12:18
  • 227
  • 0
Ще гледате ли този уикенд Макс Верстапен на „Нюрбургринг“?

4-кратният световен шампион Макс Верстапен ще се състезава този уикенд във втория кръг от шампионата NLS на Северната дъга на пистата „Нюрбургринг“.

Първият старт за сезона беше отменен миналата седмица заради лошото време и ниските температури в планината Айфел, но този уикенд имаме всички шансове да гледаме Макс зад волана на GT3 автомобил.

Отмениха първото състезание от новия шампионат на Верстапен
Верстапен ще кара Мерцедес-AMG GT3 на тима Winward, който се ползва със заводска подкрепа на германската марка, а негови съотборници са Жул Гунон, Лукас Ауер и Дани Хункадея. Това състезание е част от подготовката на Верстапен за „24 часа на „Нюрбургринг“ на 16-17 май.

Квалификацията е в събота в 9:30 часа българско врече, а 4-часовата надпревара стартира в 13:00 часа наше време.

Състезанието може да се гледа на живо в канала на ADAC Motorsport в YouTube – ето тук.

Павел Лефтеров излиза срещу Макс Верстапен на „Нюрбургринг“
Още от Моторни спортове

Бивш шеф на Ферари разказа за брутална шега на Райконен

  • 18 март 2026 | 10:46
  • 2107
  • 0
Хамилтън и Ръсел с щедри похвали за Китай

  • 18 март 2026 | 10:18
  • 627
  • 0
Норис е уверен, че Макларън ще се върне в челото

  • 17 март 2026 | 20:12
  • 1534
  • 0
Ди Монтедземоло: Искам да видя Антонели във Ферари

  • 17 март 2026 | 19:38
  • 1724
  • 1
Перес пое вината за сблъсъка с Ботас в Китай

  • 17 март 2026 | 18:42
  • 1918
  • 0
Защо Ферари нямаха шанс за победа в Китай

  • 17 март 2026 | 18:11
  • 6234
  • 2
Стоичков и Бойко Величков дават съвместна пресконференция за бъдещето на ЦСКА

  • 18 март 2026 | 12:43
  • 1494
  • 4
УЕФА глоби с 20 000 евро футболист заради грозна изцепка след Лудогорец - Ференцварош

  • 18 март 2026 | 12:03
  • 4638
  • 3
Очаквайте на живо: Витомир Вутов в „Гостът на Sportal.bg”

  • 18 март 2026 | 12:24
  • 284
  • 0
СК към БФС обясни за мелето на Лудогорец - ЦСКА и видя грешка, но не фатална, на Берое - Левски

  • 18 март 2026 | 11:13
  • 7332
  • 8
Шампионска лига ще си остане голямото разочарование на Гуардиола в Ман Сити

  • 18 март 2026 | 08:18
  • 10267
  • 17
Изключително важен мач за Григор Димитров в Маями

  • 18 март 2026 | 09:34
  • 4297
  • 1