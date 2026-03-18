Ще гледате ли този уикенд Макс Верстапен на „Нюрбургринг“?

4-кратният световен шампион Макс Верстапен ще се състезава този уикенд във втория кръг от шампионата NLS на Северната дъга на пистата „Нюрбургринг“.

Първият старт за сезона беше отменен миналата седмица заради лошото време и ниските температури в планината Айфел, но този уикенд имаме всички шансове да гледаме Макс зад волана на GT3 автомобил.

Real racing is back next weekend at the Nürburgring. NLS2 with Max Verstappen 🏎️⁰

📅 Saturday, 21 March [local time, CET]⁰⏱ Qualifying - 08:30 am ⁰🏁 Race - 12:00 pm ⁰

📺 How to watch: check pinned post.pic.twitter.com/7SDXvRzjHq https://t.co/zhEGgzlxuE — MV33Racing🏎 (@MV33Racing) March 15, 2026

Отмениха първото състезание от новия шампионат на Верстапен

Верстапен ще кара Мерцедес-AMG GT3 на тима Winward, който се ползва със заводска подкрепа на германската марка, а негови съотборници са Жул Гунон, Лукас Ауер и Дани Хункадея. Това състезание е част от подготовката на Верстапен за „24 часа на „Нюрбургринг“ на 16-17 май.

Квалификацията е в събота в 9:30 часа българско врече, а 4-часовата надпревара стартира в 13:00 часа наше време.

Състезанието може да се гледа на живо в канала на ADAC Motorsport в YouTube – ето тук.

Павел Лефтеров излиза срещу Макс Верстапен на „Нюрбургринг“

Снимки: Gettyimages