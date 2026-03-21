Ханзи Флик: Трябва да запазим нивото от реванша срещу Нюкасъл

Преди дни Барселона елиминира Нюкасъл след гръмкото 7:2 реванша и вече е четвъртфиналист в Шампионската лига. Паралелно с това каталунците продължават битката с Реал Мадрид за титлата в испанското първенство. Преди мачовете от 29-ия кръг “блаугранас” са с 4 точки повече. В неделния следобед (15:00 часа) тимът приема Райо Валекано, който обаче вече този сезон създаде главоболия на шампионите - 1:1 през август на “Вайекас”. Наставникът на домакините Ханзи Флик е оптимист и очаква от футболистите си да продължат с добрите изяви. Ето какво заяви той на срещата си с медиите:

Какъв двубой очаквате срещу Райо Валекано?

Това е отбор, който играе по един и същи начин както вкъщи, така и навън. Това е опитен тим, който играе с интензитет.

Какво мислите за повиквателната на Жоан Гарсия за Испания? Може ли да почива утре?

Утре може да играе и съм много доволен за него, че е повикан в националния отбор.

Ерик Гарсия, който получи травма, може ли да бъде на терена?

Ще бъде на резервната скамейка, ще видим. Възможно е да не може да играе, но ще е на скамейката, което е добра новина.

Изненада ли ви, че той не беше повикан в националния тим?

Може би не е готов да играе заради претоварване. Ерик трябва да продължи на същото ниво и ще видим през лятото. Това е решение на селекционера, не мое.

Страхувате ли се от някакви контузии по време на паузата сега, когато предстои прекъсване?

Не мисля за това, което може да се случи. Позитивно е да са с националните си отбори – предстои Световно първенство, на което всички искат да участват. Добре е да се откъснеш от рутината, за да се върнеш в клуба си с повече енергия.

Защо ролята на Рашфорд вече не е толкова значима?

Маркъс имаше някои проблеми през последните дни и го пазихме. Сега отново е на сто процента.

Какво влияние имаха вашите думи „егоизмът убива успеха“ в началото на сезона?

Тези думи са част от миналото. Когато гледаме мачовете, представянето е било добро. Говорихме за Нюкасъл – това е фантастичното ниво, което искам от отбора. Така сме, когато сме активни и проявяваме интензитет. Тогава всички се наслаждават на футбола. Важно е да се поддържа това ниво в последния участък на сезона. Да се наслаждават повече, играейки със съотборниците си – и го видях в сряда. Много ми хареса.

Коя е магическата рецепта, за да се прекрати головата суша на Феран Торес?

Важното е да има динамика, да си активен… Феран също се представи добре на тренировката, виждам го уверен. Той се старае да се върне на максимално ниво.

Какви бяха първите ви впечатления от Жерард Мартин навремето?

Той е много добър пример за това как с правилна нагласа и много усилия можеш да постигнеш всичко. Вече го бях казал. Жерард беше играч, когото анализирахме, защото имахме нужда от ляв бек. Говорих с Боян Къркич и Деко за играчите от втория отбор. Моят екип анализира всички играчи на Барса Атлетик и мачовете от плейофите за промоция. Мартин ми остави много добро впечатление. На терена беше много хубаво да се види как играе и се наслаждава на топката. Жерард се е подобрил, не искам да казвам прекалено много, но е фантастичен. С правилната нагласа и необходимото отношение, всичко е възможно.

Ясно ли ви е кои играчи искате да останат в клуба?

Сега се нуждаем от всички до края на сезона, не знаем какво ще се случи след това, защото предстои и мондиал. Вярвам в моите играчи - в Рашфорд, Кансело… всички. Те дават голямо качество на отбора и това е добре. Същото важи и за другите. Ще говорим в края на сезона и ще видим какво ще се случи. За мен, със сигурност, сега не е моментът да казвам кои искам. Имам нужда от всички на максимално ниво.

Ще бъде ли Чави Еспарт титуляр на десния бек?

Виждате същото като мен – това е играч с увереност, който играе с такава спокойствие, че изглежда сякаш пулсът му е много нисък. Показва качеството и хладнокръвността си. Трябва му правилната нагласа и отношение. Да се старае и може да се окаже много добро попълнение за нас.

Ще гледате ли мадридското дерби?

Не съм сигурен. Първо е важно да победим Райо, няма да е лесен двубой. Пред нашата публика е важно да спечелим. Дербито на Мадрид не зависи от нас и ще видим какво може да се случи.