Бразилия без Алисон срещу Франция и Хърватия

Алисон Бекер ще пропусне приятелските мачове на Бразилия срещу Франция и Хърватия следващата седмица, след като вратарят не е възстановен от контузия, съобщиха от Бразилската футболна федерация.

Селекционерът на тима Карло Анчелоти беше включил Алисон в състава, обявен в четвъртък, но стражът на Ливърпул ще бъде заменен от Уго Соуза от Коринтианс, добавиха от централата.

Бразилия ще играе срещу Франция на 26 март и срещу Хърватия на 31 март съответно в Бостън и Орландо, съобщава агенция Ройтерс.

33-годишният Алисон също ще пропусне гостуването на Ливърпул на Брайтън днес, като се очаква Джорджи Мамардашвили да бъде на вратата, според Liverpool Echo.

Бразилецът се бори с контузии този сезон, като пропусна първия двубой от осминафиналите на Шампионската лига срещу Галатасарай на 10 март. Той също така не игра в осем срещи на Ливърпул между октомври и ноември поради проблем с подколянното сухожилие.

Ливърпул е пети в класирането на Висшата лига с 49 точки и се стреми към място в челната четворка.

Снимки: Gettyimages