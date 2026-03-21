Ливърпул с шанс да атакува топ 4

Брайтън и Ливърпул ще се изправят един срещу друг в мач от31-вия кръг на Премиър лийг на 21 март 2026 г. Двубоят ще започне в 14:30 часа на стадион "Амекс Стейдиъм". Срещата ще бъде ръководена от главния съдия Дарън Ингланд, който ще има отговорната задача да следи за спазването на правилата в този важен сблъсък от английското първенство.

Ливърпул заема петата позиция в класирането с 49 точки след изиграни 30 мача, като отборът е отбелязал 49 гола и е допуснал 40. Мърсисайдци се борят за място в Шампионската лига и днес имат шанс да атакуват 4-тото място, стига да си тръгнат с трите точки от тази визита.

От своя страна, Брайтън се намира на 12-то място с 40 точки от същия брой изиграни срещи, като тимът има голова разлика 39:36. "Чайките" са в относително спокойна позиция в средата на таблицата, но победа в този двубой би ги приближила до първата десетка и евентуална борба за място в Лигата на конференциите.

Брайтън демонстрира добра форма напоследък с три победи в последните пет мача. Отборът постигна успех срещу Съндърланд като гост с 1:0 (на 14.03.2026), надделя над Нотингам Форест с 2:1 (на 01.03.2026) и победи Брентфорд като гост с 2:0 (на 21.02.2026). Единствените загуби на "чайките" дойдоха срещу Арсенал с 0:1 (на 04.03.2026) и срещу Ливърпул с 0:3 в мач от ФА Къп (на 14.02.2026).

Ливърпул, от своя страна, записа две победи, една равна среща и две загуби в последните си пет мача. "Червените" разгромиха Галатасарай с 4:0 в Шампионската лига (на 18.03.2026) и победиха Уулвърхамптън с 3:1 за ФА Къп (на 06.03.2026), но загубиха от същия противник с 1:2 в първенството (на 03.03.2026) и от Галатасарай с 0:1 в Шампионската лига (на 10.03.2026), а също така завършиха наравно с Тотнъм 1:1 (на 15.03.2026).

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Ливърпул има значително предимство с четири победи срещу само една за Брайтън. Последната среща между тях се състоя на 14 февруари 2026 г. в турнира за ФА Къп, когато Ливърпул се наложи с категоричното 3:0. Преди това "червените" победиха Брайтън с 2:0 в мач от Премиър лийг на 13 декември 2025 г. Единствената победа на "чайките" дойде на 19 май 2025 г., когато те надделяха с 3:2 в мач от първенството. Ливърпул спечели и двете срещи през 2024 г. - с 2:1 в Премиър лийг на 2 ноември и с 3:2 в турнира за Карабао Къп на 30 октомври.

Домакините в този мач няма да разчитат на контузените Стефанос Цимас и Адам Уебстър. Под въпрос до последно ще бъде участието на Кауро Митома и Карлос Балеба.

Ливърпул пък продължава да не може да използва Александър Исак, Джовани Леони, Конър Брадли и Уатаро Ендо. Вчера стана ясно, че и голямата звезда Мохамед Салах отпада за сблъсъка.