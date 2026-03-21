Светослав Петров обяви разширения състав на България U17 за европейските квалификации в Пловдив и Пазарджик

Селекциoнерът на България U17 Светослав Петров определи разширения състав за европейските квалификации в Пловдив и Пазарджик. Националният отбор на България до 17 години ще домакинства в квалификационен рунд 2 на Група В2, като съперници на "лъвчетата" са отборите на Азербайджан, Малта и Литва.

Двубоите стартират на 24 март и ще се проведат в рамките на една седмица, в която всеки отбор ще изиграе по три срещи. България ще бъде домакин на два от своите мачове на стадион "Христо Ботев" в Пловдив, а третият двубой ще се състои на Стадион "Георги Бенковски" в Пазарджик.

Програма на България U17 за двубоите от европейските квалификации

Вратари: Александър Панайотов (Лудогорец), Алек Здравков (Левски);

Защитници: Мартин Пенчев (Черно море), Тимур Мустафа (Лудогорец), Виктор Бейков (Хофенхайм), Максимилиян Лазаров (Славия), Преслав Стойков (Лудогорец), Александър Ценов (Левски);

Полузащитници: Димитър Кънев (Септември София), Ернан Ангелов (Левски), Александър Вутов (Септември София), Ястиян Георгиев (Лудогорец), Иван Филипов (Ботев Пловдив), Виктор Добрев (Септември София);

Нападатели: Александър Маринов (Септември София), Петър Байряков (Ботев Пловдив), Калоян Деянски (Левски), Андрей Грозданов (Септември София), Николай Попов (Удинезе).