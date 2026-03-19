Програма на България U17 за двубоите от европейските квалификации

  • 19 март 2026 | 13:29
Националният отбор на България до 17 години ще домакинства в квалификационен рунд 2 на Група В2 от европейските квалификации. Срещите ще се проведат в Пловдив и Пазарджик, като съперници на "лъвчетата" са отборите на Азербайджан, Малта и Литва.

Двубоите стартират на 24 март и ще се проведат в рамките на една седмица, в която всеки отбор ще изиграе по три срещи. България ще бъде домакин на два от своите мачове на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив, а третият двубой ще се състои на Стадион „Георги Бенковски“ в Пазарджик.

Програмата за българския тим е следната:

На 24 март от 15:00 часа България се изправя срещу Азербайджан на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив.
На 27 март от 15:00 часа „лъвчетата“ срещат Малта отново на стадион „Христо Ботев“.
На 30 март от 13:00 часа България играе срещу Литва на стадион „Георги Бенковски“ в Пазарджик.

