Ето къде ще домакинства България U17 в европейските квалификации

България U17 е домакин на европейските квалификации!

Юношеският национален отбор на България до 17 години ще приеме съперниците си от Група В2 на Втория кръг на европейските квалификации.

Срещите ще се проведат в Пловдив и Пазарджик, а лъвчетата ще се изправят срещу Азербайджан, Малта и Литва.

Двубоите започват на 24 март и ще се изиграят в рамките на една седмица, като всеки отбор ще има по три срещи.

България ще домакинства:

• два мача на стадион „Христо Ботев“ – Пловдив

• един мач на стадион „Георги Бенковски“ – Пазарджик