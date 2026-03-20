И Брадли Лорд стана директор в Мерцедес

Брадли Лорд беше назначен за директор в Мерцедес с незабавен ефект, обявиха от отбора във Формула 1 в петък. Той ще е и заместник-шеф на тима.

"С разрастването на нашия отбор и Формула 1, обхватът на нашите операции и свързаните с тях отговорности на най-високо ниво, нараснаха значително. Използваме тази възможност, за да направим промяна, която да функционира ефективно", каза главният изпълнителен директор на Мерцедес и шеф на отбора Тото Волф, цитиран от световните агенции.

That was then, this is now ❤️ pic.twitter.com/W2jFSMfR8O — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) March 20, 2026

Брадли Лорд е бил официален представител на отбора на Мерцедес, както и директор по комуникациите.

Мерцедес оглавява класирането на конструкторите, след като взе две двойни победи в първите два старта за годината във Формула 1 в Австралия и Китай.

Снимки: Imago