И Брадли Лорд стана директор в Мерцедес

Брадли Лорд беше назначен за директор в Мерцедес с незабавен ефект, обявиха от отбора във Формула 1 в петък. Той ще е и заместник-шеф на тима.
"С разрастването на нашия отбор и Формула 1, обхватът на нашите операции и свързаните с тях отговорности на най-високо ниво, нараснаха значително. Използваме тази възможност, за да направим промяна, която да функционира ефективно", каза главният изпълнителен директор на Мерцедес и шеф на отбора Тото Волф, цитиран от световните агенции.
Брадли Лорд е бил официален представител на отбора на Мерцедес, както и директор по комуникациите.
Мерцедес оглавява класирането на конструкторите, след като взе две двойни победи в първите два старта за годината във Формула 1 в Австралия и Китай.
