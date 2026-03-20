Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
И Брадли Лорд стана директор в Мерцедес

  • 20 март 2026 | 19:00
  • 163
  • 0

Брадли Лорд беше назначен за директор в Мерцедес с незабавен ефект, обявиха от отбора във Формула 1 в петък. Той ще е и заместник-шеф на тима.

"С разрастването на нашия отбор и Формула 1, обхватът на нашите операции и свързаните с тях отговорности на най-високо ниво, нараснаха значително. Използваме тази възможност, за да направим промяна, която да функционира ефективно", каза главният изпълнителен директор на Мерцедес и шеф на отбора Тото Волф, цитиран от световните агенции.

Хорнър преговарял със Строл, Нюи наложил вето на трансфера му
Брадли Лорд е бил официален представител на отбора на Мерцедес, както и директор по комуникациите.

Мерцедес оглавява класирането на конструкторите, след като взе две двойни победи в първите два старта за годината във Формула 1 в Австралия и Китай.

Строл-старши лично отговори на спекулациите
Следвай ни:

Снимки: Imago

  • 684
  • 0
  • 808
  • 0
  • 631
  • 0
  • 1371
  • 0
  • 1003
  • 0
  • 687
  • 0
Водещи Новини

Славия 0:0 Ботев

  • 20 март 2026 | 19:20
  • 9710
  • 27
Магучих към българските фенове чрез Sportal.bg: Не бъдете тъжни, този рекорд беше на върха 37 години

  • 20 март 2026 | 19:13
  • 1290
  • 0
Бербатов движи с пистолет из София (видео)

  • 20 март 2026 | 18:10
  • 11448
  • 36
ЦСКА с един от най-добрите терени в света, сектор "Г" ще е нещо уникално за България

  • 20 март 2026 | 14:06
  • 46008
  • 161
Георги Иванов: Законът за футболното хулиганство потъна в нищото

  • 20 март 2026 | 15:19
  • 11126
  • 17
Веласкес предупреди Левски за Черно море, каза кой няма да е титуляр и отсече: Дано срокът за Сангаре се съкрати

  • 20 март 2026 | 15:14
  • 23636
  • 12