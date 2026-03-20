Алекс Николов събра 562 точки в 26 мача в Италия

  • 20 март 2026 | 15:39
Волейболният ас на България от световна класа Алекс Николов стана със 173 точки реализатор №1 на Мондиала във Филипините миналия септември, на който националите на Джанлоренцо Бленджини стигнаха сензационно до сребърните медали.

В последвалия сезон на италианския елит крайният нападател, който през ноември навърши 22 г., определено продължава в същия дух.

Алекс Николов се появи на мач в ШЛ в Истанбул и предизвика фурор
След нов много силен мач на Алекс Лубе детронира шампиона на Тренто с убедителното 3:0 в четвъртфиналната серия.

Страхотен Алекс Николов с 25 точки и MVP, Лубе на полуфинал в Италия
В оказалия се последен двубой Николов и компания спечелиха с 3:1 (25:22, 25:27, 25:17, 26:24) като гост за трети последователен успех.

Крайният ни нападател, който играе успешно като посрещач и диагонал, бе най-резултатен с 25 точки (2 аса, 2 блока) и логично бе определен за MVP и на срещата, и на серията.

Общо в трите плейофни мача Алекс записа 70 точки. В редовния сезон пък Николов стана реализатор №1 с 450 точки от 21 срещи.

Така в общо 24 юношата на Левски има впечатляващите 520 точки.

В полуфиналите Лубе чака победителя от сблъсъка Верона - Милано (2-1).

Общо в Суперлигата на Италия, Купата на Италия и Суперкупата на Италия Алекс Николов е реализирал 562 точки за Лубе (69 аса, 31 - блока, 52,3 % ефективност в атака).

Алекс Николов се появи на мач в ШЛ в Истанбул и предизвика фурор

