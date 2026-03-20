Алекс Николов се появи на мач в ШЛ в Истанбул и предизвика фурор

Волейболист №2 в света и спортист №2 в България за 2025 година Александър Николов изненадващо снощи се появи на мач от Шампионската лига за жени в Истанбул (Турция).

Алекс Николов изгледа на живо двубоя Вакъфбанк, Истанбул (Турция) - Веро Волей, Милано (Италия) 3:2 (25:22,16:25,25:16,23:25,15:12) в реванша от 1/4-финалния плейоф. Турският тим продължава напред с две победи, след като спечели и първия двубой в Италия с 3:2..

Интересът от българска страна беше насочен към присъствието на Алекс Николов в залата. Националът използва паузата след успеха на Лубе в 1/4-финалния плейоф срещу Тренто, за да пътува до Истанбул и да изгледа срещата на живо. Както вече стана ясно, той поддържа близки отношения със сръбската националка на Милано Хена Куртагич.

Компания на Николов в залата направи и френският национал Жан Патри, както и бившият му хърватски съотборник от Лубе Петър Дирлич.

Реализатор №1 в Италия не остана незабелязан от феновете и след мача те го наобиколиха за снимки. Компания му правеше друг наш национал - Георги Татаров, който в момента играе за Галатасарай.

Николов беше придружен и от съотборника си в Лубе Джовани Мария Гарджуло.