Президентът на Волов-Шумен 2007: Равенството е реалният резултат

2:2 приключиха Волов-Шумен 2007 и гостуващия му Черноморец (Балчик). Срещата е от 18-ия кръг на Североизточната Трета лига. Президентът на домакините Иван Станчев коментира пред клубния сайт.

Без победител в Шумен

„Стана много хубав, двуостър мач. Публиката беше доволна. Нямаше викане, нямаше освиркване, а само ръкопляскания, което кореспондира и с показаното от двата отбора. Получихме един гол от дузпа, дошла след леко наивна грешка, но бързо се окопитихме и през второто полувреме освен двата гола имахме още положения, но просто стреляхме постоянно в техния вратар. Накрая дори да бяхме загубили, пак щеше да ми хареса двубоя. След края отидох и казах на Ивайло Станчев, че Черноморец е най-добрият отбор в групата. Казвал съм го много пъти, пак ще го кажа. Много са добре във всяка една линия. За мен резултатът е реален спрямо показаното от двата отбора“.