Васил Стефанов: Да сме постоянни

Утре Гигант (Съединение) приема Родопа (Смолян). Срещата е от 25-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Работим за да променим манталитета си. Да сме постоянни, да затвърждаваме добрите игри и да извличаме максимума от всеки мач. Нашата позиция в класирането ни задължава да подхождаме към всеки двубой максимално отговорно. Ето, предстои ни двубой срещу противник, който има добри, опитни футболисти, способни да накажат всеки. Трябва да сме концентрирани през всичките 90 минути“, коментира пред Sportal.bg Васил Стефанов, треньор на Гигант.