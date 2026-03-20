Димитър Иванов: Всичко е възможно

Утре, Спартак (Пловдив) е домакин на съгражданина Локомотив II. Дербито е от 25-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Дерби, всичко е възможно. Преди няколко дни загубихме от млад подготвен отбор. Дано да сме си извадили поуки от грешките, защото предстои отново да се изправим срещу такъв. Подготвяме се максимално сериозно. Сигурното е, че ще има надиграване на терена, защото и двата отбора разполагат с нужния потенциал за него. Смятам, че сме по-опитните. Надявам се максимално да се възползваме от това ни предимство. Направим ли го, ще сме по-близо до победата“, коментира пред Sportal.bg Димитър Иванов, треньор на Спартак.