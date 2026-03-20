Леви Рандолф: Обграден съм от страхотни играчи и това прави работата ми по-лесна

Новото попълнение на Апоел тел Авив Леви Рандолф коментира победата на израелския тим със 109:91 в "Арена София" над Виртус Болоня в среща от 32-ия кръг на Евролигата.

- Като новобранец в отбора - как гледаш на шанса да играеш с Васа Мицич, Крис Джоунс, Илайджа Брайънт - изключителни плеймейкъри?

- Чувството е страхотно да играеш с такива момчета. Тук съм за да помогна, с каквото мога. Искам да добавя повече енергия, когато стъпя на игрището с моите възможности в атака и защита. Обграден съм обаче от страхотни играчи и това прави работата ми по-лесна.

- С тази победа Апоел отива в топ 4, защото Валенсия загуби от Барселона. Това ли е основната ви цел до края на сезона - да спечелите домакинско предимство в плейофите?

- Да, това е голяма цел за нас и опитваме да се подобряваме все повече и повече, след всяка тренировка и всеки мач. Ще опитаме да отидем към плейофите с тази нагласа.

- Като нов в обора би ли направил разликата с Макаби от миналата година? Това са големи противници в Израел. Странно ли е за теб да играеш за другия отбор от Тел Авив?

- Това е баскетболът. Имам възможността да играя в голям отбор с отлични играчи. Уважавам целия щаб за шанса, който ми даде. Искам да дам най-доброто от себе си. Както казах - моята цел тук е да допринеса с каквото мога. Да остана позитивен, да продължа да внасям енергия и се опитвам да разпространя това в тима. С каквото мога да съм полезен за победата, ще се радвам да го сторя. Отлична възможност за мен е да съм тук. Както казах - щастлив съм, че съм тук. Искам да продължа с победите.

- Последен въпрос. Следващият мач е срещу Реал Мадрид. Вие сте два от отборите с най-добра защита в Евролигата. Ще е важно да ги спрете в защита или ще видим резултатен мач?

- Защитата винаги е важна. Там се печелят големите мачове - със защита! Ще имаме повече възможности да ги наблюдаваме и разузнаем в следващите дни и да разберем какъв ще е планът за мача, но съм сигурен, че защитата ще има основна роля.